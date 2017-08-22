Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Роман Ежов: «Чертаново» не боится «Динамо»

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Полузащитник «Чертаново» Роман Ежов поделился ожиданиями от матча 1/32 кубка России с санкт-петербургским «Динамо».

- В среду «Чертаново» ждет сводный матч против питерского «Динамо» в рамках Кубка России. Что ожидаете от встречи?
- У нас опыт игры с командами ФНЛ уже есть, поэтому никого мы не боимся, - цитирует Ежова «Евро-Футбол» - Будем стараться показать свою игру и одержать победу.

- Сил хватит? У «Чертаново» довольно напряженный график.
- Да, были тяжелые игры, напряженный график. Однако мы сделаем все возможное, чтобы одержать победу и пройти дальше в кубке. Очень интересно будет попасть на команду гораздо сильнее - уровня Премьер-лиги.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Динамо СПб» обыграло «Томь» и занимает третье место в ФНЛМатч девятого тура первенства ФНЛ между «Динамо СПб» и «Томью» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Динамо».«Взяли не меня, а Швайнштайгера». Русский американец, который рвется в РФПЛ«Взяли не меня, а Швайнштайгера». Русский американец, который рвется в РФПЛПолузащитник «Динамо-СПб» Валерий Сарамутин – о переезде в Петербург, игре за «Динамо» и гражданстве США.Матч Кубка России был договорным?Матч Кубка России был договорным?Депутат ссылается на обращение болельщиков подмосковного «Зоркого».Георгий Зотов: Будем тренироваться еще усерднее, а играть смелее и агрессивнееЗащитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов поделился впечатлениями от победы над «Динамо СПб» (2:0) в матче восьмого тура первенства ФНЛ.Александр Точилин: Нам еще тяжело играть на равных с такими командами, как «Крылья Советов»Главный тренер петербургского «Динамо» Александр Точилин поделился мнением о поражении от «Крыльев Советов» в матче восьмого тура ФНЛ (0:2).
Футбол
Владислав Радимов: Дзюба может остаться без чемпионата мира
Футбол
Карпин критикует «Спартак», Семин ждет Полоза, а СКА завоевал Кубок открытия. Главные новости утра
Бокс
Андре Уорд: В бою Мэйвезер - Макгрегор мы можем увидеть эффектный нокаут
Футбол
Юрий Семин: Ясности с переходом Полоза в «Локомотив» нет
все новости
Динамо СПб
Динамо СПбкалендарьстатистика
Чертаново
Чертановокалендарьстатистика
Кубок России
Кубок Россиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости