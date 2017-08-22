Роман Ежов: «Чертаново» не боится «Динамо»

Полузащитник «Чертаново» Роман Ежов поделился ожиданиями от матча 1/32 кубка России с санкт-петербургским «Динамо».

- В среду «Чертаново» ждет сводный матч против питерского «Динамо» в рамках Кубка России. Что ожидаете от встречи?

- У нас опыт игры с командами ФНЛ уже есть, поэтому никого мы не боимся, - цитирует Ежова «Евро-Футбол» - Будем стараться показать свою игру и одержать победу.



- Сил хватит? У «Чертаново» довольно напряженный график.

- Да, были тяжелые игры, напряженный график. Однако мы сделаем все возможное, чтобы одержать победу и пройти дальше в кубке. Очень интересно будет попасть на команду гораздо сильнее - уровня Премьер-лиги.



