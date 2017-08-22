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Бой-реванш между Пакьяо и Хорном пройдет в Брисбене

Источник:  «Российская газета»Комментарии

Бой-реванш между Мэнни Пакьяо (Филиппины) и Джеффом Хорном (Австралия) пройдет в Брисбене, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Daily Mail.

Такое решение было принято на встрече мэра города Грэма Куирка с промоутерами боксеров. Предположительно поединок пройдет в ноябре на той же арене, на которой 2 июля 2016 года состоялся первый бой.

Напомним, в прошлом году Хорн победил Пакьяо единогласным решением судей и завоевал пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе.

Для 38-летнего Пакьяо, который летом 2016 года объявлял о завершении карьеры, поражение от Хорна стало седьмым в карьере при 59 победах (38 из них нокаутом) и двух ничьих.

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