«Ливерпуль» достиг устной договоренности с хавбеком «Реала»

Тренерский штаб «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом продолжает настаивать на усилении состава.

Как сообщает Daily Mirror, «красные» достигли устной договоренности с полузащитником мадридского «Реала» Матео Ковачичем.

Ранее сообщалось, что за игрока ведет борьбу «Ювентус», который предложил за него 72 млн евро. «Сливочные» отклонили это предложение. «Реал» пока не собирается расставаться с футболистом, но в будущем позиция чемпионов страны может измениться.

Напомним, Ковачич провел в Италии два с половиной сезона (2013-2015), выступая за миланский «Интер» (5 голов в 80 матчах).

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