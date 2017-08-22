«Ливерпуль» достиг устной договоренности с хавбеком «Реала»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Тренерский штаб «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом продолжает настаивать на усилении состава.
Как сообщает Daily Mirror, «красные» достигли устной договоренности с полузащитником мадридского «Реала» Матео Ковачичем.
Ранее сообщалось, что за игрока ведет борьбу «Ювентус», который предложил за него 72 млн евро. «Сливочные» отклонили это предложение. «Реал» пока не собирается расставаться с футболистом, но в будущем позиция чемпионов страны может измениться.
Напомним, Ковачич провел в Италии два с половиной сезона (2013-2015), выступая за миланский «Интер» (5 голов в 80 матчах).
Читайте также:
Райан Гиггз: «Юнайтед» на ходу, но главное – не надеяться на одного Лукаку
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически