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Денис Бояринцев: Первое место «Носты»? Пусть лучше весной все будет так

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Тренер «Носты» Денис Бояринцев высказался об успешном старте команды в нынешнем сезоне.

После победы над «Крыльями Советов-2» у «Носты» стало десять очков. Теперь команда делит лидерство в зоне «Урал-Приволжье» с «Волгой» (Ульяновск), «Анжи Юниором» и «Сызранью 2003».

– Особого давления нет, тем более за «Крылья» играли много молодых игроков 2001 года рождения, – приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Бояринцева. – Мы уже обыгрывали «Нефтехимик», команду, спустившуюся из ФНЛ, так что ребята сами все прекрасно понимают. А по поводу первого места – пусть лучше весной все будет именно так, тогда и будем радоваться.

– Следующий матч как раз против «Сызрани 2003», команды, имеющей одинаковое с «Ностой» количество очков. Настраиваетесь на эту игру как-то по-другому?
– Особо настраивать ребят не нужно, здесь главное то, что играем дома – перед своими болельщиками. В прошлом сезоне у нас не получалось часто радовать их именно домашними победами, поэтому сейчас очень хочется исправиться.

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