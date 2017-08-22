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«Ганновер» подтвердил переход Жонатаса (фото)

Источник:  ФК «Ганновер»Комментарии

Немецкий «Ганновер» на своей странице в Twitter подтвердил информацию о переходе нападающего Жонатаса из «Рубина».

Напомним, в минувшую субботу главный тренер казанского клуба Курбан Бердыев сообщил, что 28-летний бразилец покинет команду из-за непростой финансовой ситуации.

В нынешнем сезоне Жонатас забил 4 мяча в 5 встречах.

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