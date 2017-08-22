«Ганновер» подтвердил переход Жонатаса (фото)
Источник: ФК «Ганновер»Комментарии
Немецкий «Ганновер» на своей странице в Twitter подтвердил информацию о переходе нападающего Жонатаса из «Рубина».
Offensiv-Zugang: @Jonathasjesus22 wechselt von Rubin #Kasan zu Hannover 96. 👉https://t.co/EmkvMF5Kdn #H96 #NiemalsAllein ⚫️⚪️💚 pic.twitter.com/fHDCEY2kLo— Hannover 96 (@Hannover96) 22 августа 2017 г.
Напомним, в минувшую субботу главный тренер казанского клуба Курбан Бердыев сообщил, что 28-летний бразилец покинет команду из-за непростой финансовой ситуации.
В нынешнем сезоне Жонатас забил 4 мяча в 5 встречах.
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