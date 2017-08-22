«Ганновер» подтвердил переход Жонатаса (фото)

Агент Боакье: Ни с чем конкретным «Локомотив» и «Рубин» на нас не выходили

Оливер Артур, агент нападающего «Црвены Звезды» Ричмонда Боакье, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны московского «Локомотива» и казанского «Рубина».