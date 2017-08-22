«Спартак» улучшил предложение по Ньянгу до 22-23 млн евро

Московский «Спартак» улучшил свое предложение «Милану» по французскому футболисту М’Байе Ньянгу до 22-23 млн евро, сообщает сайт Сalciomercato.

В «Милане», по словам источника, более чем счастливы такому предложению, потому что по данным издания в свое время Ньянг обошелся клуб в 1,04 млн евро, а не в 3 млн евро, как утверждает сайт Transfermarkt.

Игроку же «Спартак» по прежнему предлагает 3 млн евро. В «Милане» надеются, что на этот раз футболист примет предложение «Спартака».

