«Спартак» улучшил предложение по Ньянгу до 22-23 млн евро
Московский «Спартак» улучшил свое предложение «Милану» по
французскому футболисту М’Байе
Ньянгу до 22-23 млн евро, сообщает сайт Сalciomercato.
В «Милане», по словам источника, более чем счастливы такому
предложению, потому что по данным издания в свое время Ньянг обошелся клуб в
1,04 млн евро, а не в 3 млн евро, как утверждает сайт Transfermarkt.
Игроку же «Спартак» по прежнему предлагает 3 млн евро.
В «Милане» надеются, что на этот раз футболист примет предложение «Спартака».
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