Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Жан-Мишель Олас: Крыховяк? Это возможно

Источник:  RMCКомментарии

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас подтвердил, что клуб следит за полузащитником «Пари Сен-Жермена» Гжегожем Крыховяком.

«Крыховяк? Это возможно, но есть и другие варианты», – приводит RMC слова Оласа.

При этом помешать трансферу могут личные запросы 27-летнего игрока сборной Польши, который получает в «ПСЖ» пять миллионов евро в год.

Напомним, Крыховяк перешел в клуб в прошлом году из «Севильи» вслед за главным тренером Унаи Эмери. Сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Контракт игрока с «ПСЖ» рассчитан до 2021 года.

В минувшем сезоне он провел 11 матчей в лиге 1. Ранее полузащитник играл во Франции за «Бордо», «Реймс» и «Нант».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Месси не торопится продлевать контракт с «Барселоной»Форвард «Барселоны» Лионель Месси решил отложить вопрос продления контракта с клубом, сообщает Marca. 30-летний аргентинец намерен подождать действий клуба на трансферном рынке.«Ювентус» готов арендовать полузащитника «Барселоны»Как сообщает Tuttosport, «Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Барселоны» Андре Гомешу.Что за бред?! Зачем «Спартак» улучшил предложение по НьянгуЧто за бред?! Зачем «Спартак» улучшил предложение по НьянгуКрасно-белые предложили «Милану» еще больше за игрока, которого клуб и так был согласен отпустить.«Ливерпуль» достиг устной договоренности с хавбеком «Реала»Тренерский штаб «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом продолжает настаивать на усилении состава.Все как в фильме «Шоу Трумана». Как дебютировал во Франции НеймарВсе как в фильме «Шоу Трумана». Как дебютировал во Франции НеймарГлавный трансфер этого лета Неймар так легко вписался в игру ПСЖ, что возникает ощущение неестественности происходящего.
Футбол
«Барселона» отказалась от попыток приобрести Коутиньо
Хоккей
Эмиль Гарипов: «Ак Барс» – фаворит Востока
Футбол
«Ювентус» претендует на Боатенга
Футбол
Генрих Мхитарян: Давайте не будем торопиться, впереди 36 матчей
все новости
Лион
Лионкалендарьстатистика
ПСЖ
ПСЖкалендарьстатистика
Гжегож Крыховяк
Гжегож Крыховяквсе новости
Чемпионат Франции
Чемпионат Франциитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы