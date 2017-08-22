Жан-Мишель Олас: Крыховяк? Это возможно

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас подтвердил, что клуб следит за полузащитником «Пари Сен-Жермена» Гжегожем Крыховяком.

«Крыховяк? Это возможно, но есть и другие варианты», – приводит RMC слова Оласа.

При этом помешать трансферу могут личные запросы 27-летнего игрока сборной Польши, который получает в «ПСЖ» пять миллионов евро в год.

Напомним, Крыховяк перешел в клуб в прошлом году из «Севильи» вслед за главным тренером Унаи Эмери. Сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Контракт игрока с «ПСЖ» рассчитан до 2021 года.

В минувшем сезоне он провел 11 матчей в лиге 1. Ранее полузащитник играл во Франции за «Бордо», «Реймс» и «Нант».