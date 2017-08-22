«Ювентус» готов арендовать полузащитника «Барселоны»
Источник: TuttosportКомментарии
Как сообщает Tuttosport, «Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Барселоны» Андре Гомешу.
Согласно источнику, туринский клуб собирается взять игрока в аренду с правом выкупа. Отмечается, что сам Гомеш недоволен своим положением после прихода нового тренера Эрнесто Вальверде.
Ранее сообщалось, что действующий чемпион серии А также претендует на хавбека мадридского «Реала» Матео Ковачича.
Добавим, что цвета каталонского клуба португалец защищает с 2016 года.
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