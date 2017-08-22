«Ювентус» готов арендовать полузащитника «Барселоны»

Месси не торопится продлевать контракт с «Барселоной» Форвард «Барселоны» Лионель Месси решил отложить вопрос продления контракта с клубом, сообщает Marca. 30-летний аргентинец намерен подождать действий клуба на трансферном рынке.

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