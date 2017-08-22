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Путин назвал триумфальным выступление прыгунов в воду Измайлова и Шлейхера

Источник:  Официальный сайт КремляКомментарии

Президент России Владимир Путин поздравил российских спортсменов Никиту Шлейхера и Романа Измайлова с золотыми медалями в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки на Универсиаде в Тайбэе.

«Поздравляю вас с триумфальным выступлением. Вы убедительно доказали, что обладаете высоким уровнем мастерства, отточенной техникой и умением настроиться на результат. Принесли первую золотую медаль в копилку сборной России на XXIX Всемирной летней универсиаде. Молодцы!», - цитирует Путина официальный сайт Кремля.

Напомним, россияне набрали 411,99 очка по итогам пяти прыжков

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