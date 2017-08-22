Евгений Калакуцкий: У нас есть договоренность поговорить с Аршавиным по итогам сезона

Технический директор «Кайрата» Евгений Калакуцкий рассказал о будущем полузащитника Андрея Аршавина.

«В данный момент мы не ведем переговоры о продлении контракта. У нас есть договоренность сесть и поговорить с Аршавиным по итогам сезона, тогда и определимся. Сезон в Казахстане заканчивается в конце ноября, времени осталось не так много, поэтому думаю, что скоро все станет известно.

Все зависит от желания и здоровья самого Андрея. Он абсолютно точно не хочет отбывать номер, а хочет играть. Нужно понимать, что футбол - это тяжелый труд, нужно работать и много тренироваться. Игрок сам должен для себя решить, может ли он продолжать карьеру или нет», – приводит ТАСС слова Калакуцкого.

Напомним, Аршавин перешел в «Кайрат» в 2016 году. За полтора сезона он провел 53 матча за команду в разных турнирах и забил 15 голов.

После 24 туров чемпионата Казахстана «Кайрат» занимает второе место, отставая от «Астаны» на четыре очка.