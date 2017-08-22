Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий «Droog» Чумаченко: Dendi должен играть, пока у него есть силы и желание

Комментарии

Комментатор Дмитрий «Droog» Чумаченко поделился мнением о будущем Данилы «Dendi» Ишутина в Natus Vincere, а также рассказал о своих «любимчиках». 

«Dendi в Dota 2 составе Natus Vincere – это последний оплот любви к данному коллективу. Если вдруг Dendi покинет состав, я не очень пойму, почему «Na'Vi Дави», и за что этот состав самоотверженно любить. Это очень странно слышать от СЕО, при том, что Dendi по-прежнему в составе. Некое несоответствие в этом нахожу. Я считаю, что Dendi должен играть, пока у него есть силы и желание. И за него будут болеть. Если вдруг он уйдет, то не понимаю, на чем будет строиться интерес к команде. Это же главная драматическая конструкция: сможет Даня камбекнуть себя и оргу, или герой обессиленным погибнет на поле боя. Кроме того, я отлично отношусь к Даниилу и желаю ему терпения и мотивации на новые успехи. 

Мне нравится наблюдать за Virtus.pro. Они достаточно открыты к общению. Очень часто на турнирах смело делятся своими мыслями. Знают свои сильные и слабые стороны. Не стесняются признавать ошибки. Да, сейчас это Virtus.pro. И очень интересна линия Соло в данной команде. За молодых ребят я не переживаю. Нуна и Рамзи любая топ-команда заберет с руками ногами, если что-то не пойдет у Virtus.pro, но Соло стоит за этим составом, поэтому, мне кажется, для него ставки достаточно высоки». 

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Riot Games опубликовала трейлер нового чемпиона League of LegendsКомпания Riot Games опубликовала трейлер нового чемпиона League of Legends — Орна, Пламя Горных Глубин.Опубликован новый трейлер FIFA 18Electronic Arts показала новый трейлер FIFA 18 на выставке Gamescom 2017.Mercedes-Benz проспонсирует турниры от ESLНемецкий автопроизводитель Mercedes-Benz и компания ESL объявили о партнерском соглашении.Мачий «Av3k» Кшуковски представит Virtus.pro на QuakeCon 2017Поляк Мачий «Av3k» Кшуковски стал игроком Virtus.pro по Quake Champions.«Формула-1» анонсировала киберспортивный чемпионат«Формула-1» совместно со студией Codemasters и организацией Gfinity анонсировала чемпионат по автосимулятору F1 2017.
Футбол
«Барселона» отказалась от попыток приобрести Коутиньо
Хоккей
Эмиль Гарипов: «Ак Барс» – фаворит Востока
Футбол
«Ювентус» претендует на Боатенга
Футбол
Генрих Мхитарян: Давайте не будем торопиться, впереди 36 матчей
все новости