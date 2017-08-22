Дмитрий «Droog» Чумаченко: Dendi должен играть, пока у него есть силы и желание

Комментатор Дмитрий «Droog» Чумаченко поделился мнением о будущем Данилы «Dendi» Ишутина в Natus Vincere, а также рассказал о своих «любимчиках».



«Dendi в Dota 2 составе Natus Vincere – это последний оплот любви к данному коллективу. Если вдруг Dendi покинет состав, я не очень пойму, почему «Na'Vi Дави», и за что этот состав самоотверженно любить. Это очень странно слышать от СЕО, при том, что Dendi по-прежнему в составе. Некое несоответствие в этом нахожу. Я считаю, что Dendi должен играть, пока у него есть силы и желание. И за него будут болеть. Если вдруг он уйдет, то не понимаю, на чем будет строиться интерес к команде. Это же главная драматическая конструкция: сможет Даня камбекнуть себя и оргу, или герой обессиленным погибнет на поле боя. Кроме того, я отлично отношусь к Даниилу и желаю ему терпения и мотивации на новые успехи.



Мне нравится наблюдать за Virtus.pro. Они достаточно открыты к общению. Очень часто на турнирах смело делятся своими мыслями. Знают свои сильные и слабые стороны. Не стесняются признавать ошибки. Да, сейчас это Virtus.pro. И очень интересна линия Соло в данной команде. За молодых ребят я не переживаю. Нуна и Рамзи любая топ-команда заберет с руками ногами, если что-то не пойдет у Virtus.pro, но Соло стоит за этим составом, поэтому, мне кажется, для него ставки достаточно высоки».



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