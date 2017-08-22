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Месси не торопится продлевать контракт с «Барселоной»

Источник:  MarcaКомментарии

Форвард «Барселоны» Лионель Месси решил отложить вопрос продления контракта с клубом, сообщает Marca. 30-летний аргентинец намерен подождать действий клуба на трансферном рынке.

После ухода бразильца Неймара в «Пари Сен-Жермен» игроки «Барселоны» ждут подписания новичков, которые смогут усилить команду. А после поражения от «Реала» в Суперкубке Испании (1:5 по сумме двух матчей) необходимость приглашения новых игроков осознают также и в руководстве клуба.

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу разделяет позицию игроков и согласен с Месси в том, что решения по трансферам сейчас приоритетнее, чем переговоры о продлении контракта с лидером команды.

В то же время, несмотря на то, что Месси недоволен нынешней ситуацией, он не намерен уходить из клуба, но до закрытия трансферного окна начало переговоров о новом контракте ждать не стоит.

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