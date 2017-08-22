Месси не торопится продлевать контракт с «Барселоной»
Форвард «Барселоны»
Лионель Месси решил отложить вопрос продления контракта с клубом, сообщает Marca. 30-летний аргентинец намерен подождать действий клуба на
трансферном рынке.
После ухода бразильца Неймара в «Пари Сен-Жермен» игроки «Барселоны»
ждут подписания новичков, которые смогут усилить команду. А после поражения от «Реала»
в Суперкубке Испании (1:5 по сумме двух матчей) необходимость приглашения новых
игроков осознают также и в руководстве клуба.
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу разделяет позицию игроков и согласен с Месси в том, что решения по трансферам сейчас приоритетнее, чем переговоры о продлении контракта с лидером команды.
В то же время, несмотря на то, что Месси недоволен нынешней ситуацией, он не намерен уходить из клуба, но до закрытия трансферного окна начало переговоров о новом контракте ждать не стоит.