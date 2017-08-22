Леонид Вайсфельд: Возможности «Салавата Юлаева» станут известны через 10-15 матчей

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд подвел итоги межсезонья, в котором команду возглавил финский тренер Эркка Вестерлунд.

«У нас была серьезная задача: определить, с кем мы будем начинать сезон, кто поедет в высшую лигу, кто – в Молодежную хоккейную лигу. Понятно, что у тренерского штаба другой подход к игре. Как это проявится, будет известно через 10-15 игр. Мы надеемся на хорошее выступление», – приводит ТАСС слова Вайсфельда.

Напомним, «Салават Юлаев» стал победителем Кубка губернатора Нижегородской области и занял второе место на домашнем Кубке Башкортостана.

Первый матч в регулярном чемпионате «Салават Юлаев» проведет 22 августа дома с «Адмиралом» из Владивостока.