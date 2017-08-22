Виталий Мутко: «Зенит» справедливо лидирует в чемпионате

Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о выступлении «Зенита» и ЦСКА на старте чемпионата России.

– Экономическая основа у «Зенита» есть, социальная – есть, тренер и команда есть. Все совпадает, и клуб справедливо лидирует. У ЦСКА есть разные по качеству игры, но свое эта команда будет брать в чемпионате всегда. Все в клубе очень хорошо выстроено.

Кроме «Спартака» кто был среди лидеров, тот и им и остался. «Зенит» и в прошлом сезоне боролся за самые высокие места, вы видите, как мощно укрепилась команда и, естественно, было бы непонятно, если бы она не боролась за золото и не была в лидерах. Сейчас в клубе два состава, подбор игроков очень высокий, новый стадион, поддержка людей, мощные амбиции и цели, – приводит слова Мутко «Р-Спорт».

Напомним, после семи туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 19 очков. Летом главным тренером команды стал Роберто Манчини. Под руководством итальянского специалиста сине-бело-голубые провели 10 официальных игр, в которых одержали семь побед, потерпели два поражения и один раз сыграли вничью.

Ближайший преследователь петербуржцев – «Локомотив», который отстает на три очка. ЦСКА идет на четвертой позиции, имея в активе 13 очков.

В восьмом туре РФПЛ «Зенит» встретится дома с «Ростовом», а ЦСКА примет в Москве «Ахмат». Матчи состоятся 27 августа.