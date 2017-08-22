Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виталий Мутко: «Зенит» справедливо лидирует в чемпионате

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о выступлении «Зенита» и ЦСКА на старте чемпионата России.

– Экономическая основа у «Зенита» есть, социальная – есть, тренер и команда есть. Все совпадает, и клуб справедливо лидирует. У ЦСКА есть разные по качеству игры, но свое эта команда будет брать в чемпионате всегда. Все в клубе очень хорошо выстроено.

Кроме «Спартака» кто был среди лидеров, тот и им и остался. «Зенит» и в прошлом сезоне боролся за самые высокие места, вы видите, как мощно укрепилась команда и, естественно, было бы непонятно, если бы она не боролась за золото и не была в лидерах. Сейчас в клубе два состава, подбор игроков очень высокий, новый стадион, поддержка людей, мощные амбиции и цели, – приводит слова Мутко «Р-Спорт».

Напомним, после семи туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 19 очков. Летом главным тренером команды стал Роберто Манчини. Под руководством итальянского специалиста сине-бело-голубые провели 10 официальных игр, в которых одержали семь побед, потерпели два поражения и один раз сыграли вничью.

Ближайший преследователь петербуржцев – «Локомотив», который отстает на три очка. ЦСКА идет на четвертой позиции, имея в активе 13 очков.

В восьмом туре РФПЛ «Зенит» встретится дома с «Ростовом», а ЦСКА примет в Москве «Ахмат». Матчи состоятся 27 августа.

Голосование: Выбери лучший гол 7-го тура РФПЛ! (3 варианта)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Митрески: Когда ушел Романцев, я сказал: «Теперь долго ничего не выиграем»Митрески: Когда ушел Романцев, я сказал: «Теперь долго ничего не выиграем»Экс-защитник «Спартака» Игор Митрески в интервью «ССФ» поведал о том, чем сейчас занимаетсяПавел Яковлев: То, что произошло в матче с «Рубином», – слова подобрать трудноПолузащитник «Анжи» Павел Яковлев прокомментировал поражение от «Рубина» (0:6) в матче седьмого тура чемпионата России.Все тайное становится явным – записки Манчини тоже. Три лучших тактических ходаВсе тайное становится явным – записки Манчини тоже. Три лучших тактических ходаНаставник «Зенита» Роберто Манчини вновь, как и в матче со «Спартаком», отправлял своим игрокам записки.«Ганновер» подтвердил переход Жонатаса (фото)Немецкий «Ганновер» на своей странице в Twitter подтвердил информацию о переходе нападающего Жонатаса из «Рубина».«Зенит» – «Утрехт». На матч назначена бригада арбитров из ИспанииИспанский рефери Карлос дель Серро будет работать главным арбитром на ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы между «Зенитом» и «Утрехтом».
Хоккей
Леонид Вайсфельд: Возможности «Салавата Юлаева» станут известны через 10-15 матчей
Футбол
Месси не торопится продлевать контракт с «Барселоной»
Футбол
Евгений Калакуцкий: У нас есть договоренность поговорить с Аршавиным по итогам сезона
Футбол
«Ювентус» готов арендовать полузащитника «Барселоны»
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Виталий Мутко
Виталий Мутковсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости