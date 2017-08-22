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УЕФА назначил Карасева и Безбородова на матчи Лиги Европы

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Как сообщает пресс-служба УЕФА, российский арбитр Сергей Карасев обслужит ответный матч плей-офф Лиги Европы между хорватским «Хайдуком» и английским «Эвертоном».

Отмечается, что помогать ему будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин, а резервным рефери назначен – Сергей Лапочкин.

Еще одну встречу обслужит бригада арбитров из России. На матче «Аустрия» – «Осиек» будет работать Владислав Безбородов. Ассистентами назначены Валерий Данченко, Максим Гаврилин и Игорь Федотов. 

Оба матча состоятся 24 августа и пройдут в Хорватии и Австрии соответственно.

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