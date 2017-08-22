Леонид Слуцкий: В кубке лиги шанс получат молодые игроки

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от выездного матча Кубка лиги против «Донкастера».



«Кубковые соревнования дают вам возможность выступать против лучших команд в Англии, если вы еще этого не делаете в премьер-лиге. Но на данный момент у нас очень сложный график и много травм, поэтому мы сделаем некоторые замены в стартовом составе.



Это наш шанс предоставить возможности некоторым из наших молодых игроков и понять их уровень и состояние. У нас будет лучшее представление об этом после матча с «Донкастером»: готовы ли они играть в чемпионшипе или, может быть, не совсем готовы.



«Донкастер» – это серьезный тест. Вероятно, они получат дополнительную мотивацию, играя против команды из лиги выше, и они захотят показать свой уровень. Тем не менее, каждый из наших игроков тоже должен показать свой уровень», - цитирует Слуцкого официальный сайт «Халла».

Напомним, матч состоится 22 августа.