Павел Яковлев: То, что произошло в матче с «Рубином», – слова подобрать трудно

Полузащитник «Анжи» Павел Яковлев прокомментировал поражение от «Рубина» (0:6) в матче седьмого тура чемпионата России.

- Честно сказать, стыдно за такую игру, как перед нашими болельщиками, так и перед руководством клуба. Да, бывают неудачные матчи, когда, как говорится, не наш день, но то, как мы играли в матче с «Рубином», – слова подобрать трудно. Следующая встреча с «Уфой» будет для «Анжи» исправлением последней игры. Мы надеемся, что все у нас будет получаться, как и должно быть, и ни в коем случае не будет такого безобразия, какое было в Казани.

У команды есть для этого все, чтобы переломить ситуацию. Мы с ребятами поговорили, разобрали ошибки. Следующая игра очень важная для нас. Тем более играть будем дома. И мы постараемся всё сделать, просто убиться ради этой игры, чтобы победить, – цитирует Яковлева официальный сайт махачкалинского клуба.

После этой игры «Анжи», имея в активе три очка, занимает 15-е место в турнирной таблице РФПЛ. В следующем туре «Анжи» примет на своем поле «Уфу».