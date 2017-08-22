Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Павел Яковлев: То, что произошло в матче с «Рубином», – слова подобрать трудно

Источник:  ФК «Анжи»Комментарии

Полузащитник «Анжи» Павел Яковлев прокомментировал поражение от «Рубина» (0:6) в матче седьмого тура чемпионата России.

- Честно сказать, стыдно за такую игру, как перед нашими болельщиками, так и перед руководством клуба. Да, бывают неудачные матчи, когда, как говорится, не наш день, но то, как мы играли в матче с «Рубином», – слова подобрать трудно. Следующая встреча с «Уфой» будет для «Анжи» исправлением последней игры. Мы надеемся, что все у нас будет получаться, как и должно быть, и ни в коем случае не будет такого безобразия, какое было в Казани.

У команды есть для этого все, чтобы переломить ситуацию. Мы с ребятами поговорили, разобрали ошибки. Следующая игра очень важная для нас. Тем более играть будем дома. И мы постараемся всё сделать, просто убиться ради этой игры, чтобы победить, – цитирует Яковлева официальный сайт махачкалинского клуба.

После этой игры «Анжи», имея в активе три очка, занимает 15-е место в турнирной таблице РФПЛ. В следующем туре «Анжи» примет на своем поле «Уфу».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Митрески: Когда ушел Романцев, я сказал: «Теперь долго ничего не выиграем»Митрески: Когда ушел Романцев, я сказал: «Теперь долго ничего не выиграем»Экс-защитник «Спартака» Игор Митрески в интервью «ССФ» поведал о том, чем сейчас занимаетсяЗащитник «Рубина» получил вызов в сборную Австрии на отборочные матчи к чемпионату мираЗащитник «Рубина» Мориц Бауэр получил приглашение сборной Австрии на матчи отборочного этапа к чемпионату мира 2018 года. Ою этом сообщает официальный твиттер Федерации футбола Австрии.Все тайное становится явным – записки Манчини тоже. Три лучших тактических ходаВсе тайное становится явным – записки Манчини тоже. Три лучших тактических ходаНаставник «Зенита» Роберто Манчини вновь, как и в матче со «Спартаком», отправлял своим игрокам записки.Виталий Мутко: «Зенит» справедливо лидирует в чемпионатеПрезидент РФС Виталий Мутко поделился мнением о выступлении «Зенита» и ЦСКА на старте чемпионата России.«Ганновер» подтвердил переход Жонатаса (фото)Немецкий «Ганновер» на своей странице в Twitter подтвердил информацию о переходе нападающего Жонатаса из «Рубина».
Хоккей
Леонид Вайсфельд: Возможности «Салавата Юлаева» станут известны через 10-15 матчей
Футбол
Месси не торопится продлевать контракт с «Барселоной»
Футбол
Евгений Калакуцкий: У нас есть договоренность поговорить с Аршавиным по итогам сезона
Футбол
«Ювентус» готов арендовать полузащитника «Барселоны»
все новости
Рубин
Рубинкалендарьстатистика
Анжи
Анжикалендарьстатистика
Павел Яковлев
Павел Яковлеввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости