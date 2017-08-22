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Немец Штилер назначен на матч «Црвена Звезда» – «Краснодар»

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

УЕФА назначил немецкую бригаду арбитров во главе с Тобиасом Штилером на ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы между «Црвеной Звездой» и «Краснодаром».

Помогать 36-летнему Штилеру будут ассистенты Ян Зайдель и Кристиан Гиттельманн, а также резервный судья Роберт Кампка.

В нынешнем сезоне Штилер впервые получил назначение от УЕФА. В сезоне 2016/2017 он отсудил одну игру раунда плей-офф, а также три матча группового этапа Лиги Европы.

Отметим, что ранее немец не работал на матчах с участием российских команд.

Напомним, первая игра в Краснодаре завершилась с минимальным преимуществом хозяев (3:2).

Матч «Црвена Звезда» – «Краснодар» пройдет 24 августа на стадионе Райко Митича. Начало – 22:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Црвена Звезда - Краснодар

Место и дата

24 августа 22:00, Црвена Звезда, Текстовая трансляция

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