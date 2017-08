Allu, Magisk и Friberg перешли в OpTic Gaming

OpTic Gaming анонсировала новый состав команды по CS:GO.



К Оскару «Mixwell» Канэлласу и Кейту «NAF» Марковичу присоединились Алекси «Allu» Ялли, Эмиль «Magisk» Рейф и Адам «Friberg» Фриберг.

Excited to finally and officially announce our new, #OpTicCSGO roster. Welcome Allu, Magisk, and Friberg! pic.twitter.com/lRTacjHNeA