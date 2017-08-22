Этот день в истории. Александру Мостовому – 49

Сегодня, 22 августа, бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отмечает свой 49-й день рождения.

На клубном уровне известный футболист провел 280 матчей, забил 69 мячей и отдал 15 голевых передач.

Начинал профессиональную карьеру в московском ЦСКА, позже перебрался в «Пресню», а спустя 5 лет стал игроком «Спартака».

Мостовой успел поиграть в чемпионатах Франции, Португалии и Испании, защищая цвета таких команд, как «Страсбур», «Кан», «Бенфика», «Сельта» и «Алавес».

В составе национальной команды Александр провел 70 матчей и забил 13 мячей.

Игрок становился чемпионом СССР, обладателем Кубка Португалии, финалистом Кубка Франции и Испании, а также участником двух чемпионатов мира и Европы.