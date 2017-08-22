Защитник «Рубина» получил вызов в сборную Австрии на отборочные матчи к чемпионату мира

Защитник «Рубина» Мориц Бауэр получил приглашение сборной Австрии на матчи отборочного этапа к чемпионату мира 2018 года. Об этом сообщает официальный твиттер Федерации футбола Австрии.

Для защитника казанской команды это первое приглашение в национальную команду Австрии.

Der Kader steht. Am kommenden Montag beginnt die Vorbereitung auf Wales und Georgien! pic.twitter.com/8TIoCavCHv — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) 22 августа 2017 г.

Напомним, 25-летний Бауэр родился в Швейцарии, но имея австрийские корни, получил австрийское гражданство в январе этого года и принял решение выступать за сборную этой страны.

Добавим, что 2 сентября сборная Австрии в Кардифе сыграет против Уэльса, а 5 сентября в Вене примет Грузию.