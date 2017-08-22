Сергей Фурсенко: Новой информации по Дзюбе нет. Уход Полоза никто не обсуждал

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал информацию о возможном уходе Артема Дзюбы, Кристиана Нобоа и Дмитрия Полоза из команды.

- У меня нет никакой новой информации по Дзюбе. Что касается заявки на матч с «Утрехтом», тут надо обращаться к тренеру, но я думаю, что Артем в нее попадет. Команда серьезно подходит к матчу и будет биться. Цели понятны, главное реализовать все наши желания и возможности.

Нобоа такой же игрок нашей команды, как и другие. В этом плане нет никаких сомнений. Полоз у нас игрок основного состава. Мне кажется, его уход даже никто не обсуждал. У нас есть команда, которая формируется, - приводит слова Фурсенко ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что Дзюба может перейти на правах аренды в «Локомотив» или «Краснодар». Также по данным СМИ, железнодорожники хотели взять в аренду Полоза, а «Зенит» и «Рубин» вели переговоры по аренде Нобоа.

Полоз и Нобоа пополнили состав петербургского клуба текущим летом. Оба футболиста перешли в «Зенит» из «Ростова». Во всех турнирах Полоз провел пять игр за сине-бело-голубых, а Нобоа принял участие в одном матче Лиги Европы.

Дзюба сыграл в этом сезоне восемь матчей во всех турнирах и не забил ни одного гола. Ранее форвард сообщил, что новости о его будущем точно появятся до 31 августа, когда закроется трансферное окно.