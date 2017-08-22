Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Жозе Моуринью: «Реал» сам закрыл двери для покупки Де Хеа

Источник:  ASКомментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что «Реал» отказался от покупки голкипера Давида Де Хеа.

«Мы открыли двери перед «Реалом» для трансфера Де Хеа, но они сами ее закрыли», – приводит Marca слова Моуринью.

По информации источника, покупку 26-летнего голкипера сборной Испании заблокировал главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, которого полностью устраивает нынешний первый номер команды – Кейлор Навас.

Напомним, летом 2015 года «Реал» и «Манчестер Юнайтед» были близки к обмену Наваса на Де Хеа, но не успели оформить необходимые документы в последний день трансферного окна.

Добавим, что Де Хеа начинает седьмой сезон в «Манчестер Юнайтед», куда перешел из «Атлетико».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хави: У Сери есть то, что мы называем «ДНК «Барселоны»Бывший полузащитник «Барселоны» Хави высказался об игре полузащитника «Ниццы» Жана-Микаэля Сери, которым интересуются каталонцы.Денис Черышев: Буду стараться, чтобы попасть в сборную России на домашний чемпионат мираПолузащитник «Вильярреала» Денис Черышев рассказал о планах на будущее, отметив, что хотел бы отправиться в составе сборной России на домашний чемпионат мира в 2018 году.Мбаппе может перейти в «ПСЖ» на правах аренды«Пари Сен-Жермен» рассматривает вариант аренды форварда «Монако» Килиана Мбаппе, сообщает Sky Sports.«Зенит» арендует Абденнура на два сезонаЗащитник «Валенсии» Аймен Абденнур близок к переходу в петербургский «Зенит», сообщает Footmercato.5 признаков того, что «Арсеналу» в этом сезоне ничего не светит5 признаков того, что «Арсеналу» в этом сезоне ничего не светитПозади всего два тура АПЛ, но этого достаточно, чтобы понять - перед нами привычный «Арсенал», не претендующий на титул чемпиона.
Формула-1
Райкконен подписал новый контракт с «Феррари»
Футбол
Хави: У Сери есть то, что мы называем «ДНК «Барселоны»
Футбол
Галимов рассудит «СКА-Хабаровск» и «Спартак», а Вилков – ЦСКА и «Ахмат»
Футбол
Денис Черышев: Буду стараться, чтобы попасть в сборную России на домашний чемпионат мира
все новости
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Жозе Моуринью
Жозе Моуриньювсе новости
Зинедин Зидан
Зинедин Зиданвсе новости
Давид де Хеа
Давид де Хеавсе новости
Кейлор Навас
Кейлор Навасвсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы