Жозе Моуринью: «Реал» сам закрыл двери для покупки Де Хеа
Источник: ASКомментарии
Главный тренер «Манчестер
Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что «Реал» отказался от покупки голкипера Давида
Де Хеа.
«Мы открыли двери перед «Реалом» для трансфера Де Хеа, но они сами ее закрыли», – приводит Marca слова Моуринью.
По информации источника, покупку 26-летнего голкипера сборной Испании заблокировал главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, которого полностью устраивает нынешний первый номер команды – Кейлор Навас.
Напомним, летом 2015 года «Реал» и «Манчестер Юнайтед» были близки к обмену Наваса на Де Хеа, но не успели оформить необходимые документы в последний день трансферного окна.
Добавим, что Де Хеа начинает седьмой сезон в «Манчестер Юнайтед», куда перешел из «Атлетико».
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