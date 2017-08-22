«Зенит» арендует Абденнура на два сезона

Защитник «Валенсии» Аймен Абденнур близок к переходу в петербургский «Зенит», сообщает Footmercato.

Издание, ссылаясь на свой источник, близкий к сине-бело-голубым, утверждает, что 28-летний тунисец будет арендован на два года с возможностью выкупа. По информации источника, «Зенит» ускорил процесс переговоров с «Валенсией».

Напомним, Абденнур выступает за «Валенсию» с 2015 года после перехода из «Монако». В составе этих команд защитник играл против «Зенита» в Лиге чемпионов в сезонах 2014/2015 и 2015/2016.

В прошлом розыгрыше чемпионата Испании тунисец провел за «Валенсию» 13 матчей и заработал 4 желтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до 30 июня 2020 года, его трансферная стоимость оценивается Transfermarkt в 6 миллионов евро.