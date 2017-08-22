Брендан Роджерс: Мы понимаем, что играть в Астане тяжело
Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс поделился ожиданиями от матча
с «Астаной». Напомним, что командам предстоит сыграть в раунде плей-офф квалификации
Лиги чемпионов.
«Первый матч уже в прошлом.
Мы добились хорошего результата. Завтра мы должны завершить начатое. Нам нужно
развиваться, чтобы играть на уровне топ-клубов. «Астана» - команда, которая
играет очень организованно, в обороне они действуют агрессивно. Не будем
забывать, что и в атаке у «Астаны» есть креативные игроки.
Я знаю, что не только «Селтик», но и такие
клубы, как «Атлетико», «Бенфика» не смогли выиграть в Казахстане. Мы понимаем,
что играть в Астане тяжело. В этот раз мы постараемся сыграть лучше. Конечно,
сказывается разница во времени, искусственное поле казахстанского стадиона», -
цитирует Роджерса Sports.kz.
Матч «Астана» - «Селтик» начнется в 18:30 по Москве. Напомним, что «Селтик» победил в первом матче со счетом 5:0.
Матч
Место и дата
22 августа 18:30, Астана-Арена, Онлайн-трансляция