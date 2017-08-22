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Брендан Роджерс: Мы понимаем, что играть в Астане тяжело

Источник:  Sports.kzКомментарии

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс поделился ожиданиями от матча с «Астаной». Напомним, что командам предстоит сыграть в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Первый матч уже в прошлом. Мы добились хорошего результата. Завтра мы должны завершить начатое. Нам нужно развиваться, чтобы играть на уровне топ-клубов. «Астана» - команда, которая играет очень организованно, в обороне они действуют агрессивно. Не будем забывать, что и в атаке у «Астаны» есть креативные игроки. 

Я знаю, что не только «Селтик», но и такие клубы, как «Атлетико», «Бенфика» не смогли выиграть в Казахстане. Мы понимаем, что играть в Астане тяжело. В этот раз мы постараемся сыграть лучше. Конечно, сказывается разница во времени, искусственное поле казахстанского стадиона», - цитирует Роджерса Sports.kz.

Матч «Астана» - «Селтик» начнется в 18:30 по Москве. Напомним, что «Селтик» победил в первом матче со счетом 5:0.

Матч

Астана - Селтик

Место и дата

22 августа 18:30, Астана-Арена, Онлайн-трансляция

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