Мбаппе может перейти в «ПСЖ» на правах аренды

«Пари Сен-Жермен» рассматривает вариант аренды форварда «Монако» Килиана Мбаппе, сообщает Sky Sports.

В сделку может быть включен полузащитника Лукас Моура, который станет игроком монегасков.

В «ПСЖ» учитывают, что могут нарушить правила финансового fair play и попасть под санкции со стороны УЕФА, если выкупят права на 18-летнего игрока сборной Франции в нынешнее трансферное окно.

А в договор об аренде будет включен пункт об обязательном выкупе Мбаппе через год.

При этом по данным источника, клубы пока далеки от договоренности.

В прошлом сезоне Мбаппе забил 15 голов и сделал 11 голевых передач в 29 матчах лиги 1. На счету 25-летнего Моуры 12 голов и семь голевых передач в 37 матчах.