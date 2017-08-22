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Вадим Епанчинцев: Любому тренеру важен результат, он на первом месте

Источник:  ХК «Спартак»Комментарии

Наставник «Спартака» Вадим Епанчинцев, который дебютирует сегодня в роли главного тренера в КХЛ, поделился ожиданиями от предстоящей первой игры сезона.

- Думаю, любой тренер волнуется перед началом сезона. Это важный момент. Самое главное, чтобы это волнение не видели ребята, но на душе оно, конечно, есть.

Что вызывает тревогу перед первым матчем? Как и всегда, перед каждой игрой, есть тревога за результат. У нас было мало времени, и в каких-то моментах мы, может быть, что-то упустили, где-то недоработали. Но, думаю, некоторые игры, которые провели, показали, что мы на правильном пути, и это позволит нам выполнить задачу, которая стоит перед командой – пробиться в плей-офф. Любому тренеру важен результат, он на первом месте. Ну а если результат будет подкрепляться хорошей и результативной игрой, буду только рад.

- Читаете все, что пишут в прессе о «Спартаке»?
- По возможности. В том числе и соцсети. Стараюсь смотреть и анализировать – иногда это бывает полезно.

Задевает ли, когда команду критикуют? Если не по делу, то, конечно, задевает. Если по делу, то лучше сделать выводы – повторюсь, иногда это полезно, - приводит слова Епанчинцева пресс-служба красно-белых.

Напомним, что «Спартак» в эти минуты встречается с «Сибирью», после первого периода счет в матче - 0:0. «Советский спорт» ведет прямую текстовую трансляцию этой игры. 


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