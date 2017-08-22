Скотт Браун: Мы не чувствуем себя расслабленно перед матчем с «Астаной»
Полузащитник «Селтика» Скотт
Браун поделился ожиданиями
от матча с «Астаной». Напомним, что командам предстоит сыграть в раунде
плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
— Будет непросто. Мы готовы
к матчу.
— Будет ли игра для вас такой же легкой, как в Глазго?
— Первый матч был не слишком простым, но мы смогли добиться хорошего результата. Мы хотим выиграть завтра, и надеюсь, что у нас это получится.
— Вы чувствуете себя более расслабленно, чем неделю назад?
— Нет, мы с серьезным настроем подходим к этой игре.
— Стал ли «Селтик» сильнее по сравнению с прошлым сезоном?
— Костяк команды остался прежним. Немного изменилась наша игра. Сейчас у нас плотный игровой график, поэтому мы должны быть готовыми, чтобы выигрывать и дальше, - цитирует Брауна Sports.kz.
Матч «Астана» - «Селтик» начнется в 18:30 по Москве. Напомним, что «Селтик» победил в первом матче со счетом 5:0.
Матч
Место и дата
22 августа 18:30, Астана-Арена, Онлайн-трансляция