Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Скотт Браун: Мы не чувствуем себя расслабленно перед матчем с «Астаной»

Источник:  Sports.kzКомментарии

Полузащитник «Селтика» Скотт Браун поделился ожиданиями от матча с «Астаной». Напомним, что командам предстоит сыграть в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

— Будет непросто. Мы готовы к матчу.

— Будет ли игра для вас такой же легкой, как в Глазго? 
— Первый матч был не слишком простым, но мы смогли добиться хорошего результата. Мы хотим выиграть завтра, и надеюсь, что у нас это получится. 

— Вы чувствуете себя более расслабленно, чем неделю назад? 
— Нет, мы с серьезным настроем подходим к этой игре. 

— Стал ли «Селтик» сильнее по сравнению с прошлым сезоном? 
— Костяк команды остался прежним. Немного изменилась наша игра. Сейчас у нас плотный игровой график, поэтому мы должны быть готовыми, чтобы выигрывать и дальше, - цитирует Брауна Sports.kz.

Матч «Астана» - «Селтик» начнется в 18:30 по Москве. Напомним, что «Селтик» победил в первом матче со счетом 5:0.

Матч

Астана - Селтик

Место и дата

22 августа 18:30, Астана-Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виктор Гончаренко: В чем разница между РФПЛ и Лигой чемпионов? В Европе любят и умеют играть в позиционном нападении- Матч против «Янг Бойз» был самым сложным в сезоне? ЦСКА еще никто так не прижимал к воротам.Федор Чалов: ЦСКА нечего бояться в матче с «Янг Бойз»Нападающий ЦСКА Федор Чалов перед ответной игрой против швейцарского «Янг Бойз» ответил на вопросы журналистов.Брендан Роджерс: Мы понимаем, что играть в Астане тяжелоГлавный тренер «Селтика» Брендан Роджерс поделился ожиданиями от матча с «Астаной». Напомним, что командам предстоит сыграть в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Астана» – «Селтик», «Севилья» – «Истамбул» и другие матчиВсе матчи футбольной лиги чемпионов на сайте «Советского спорта».Денис Попов: «Янг Бойз» - это вам не фантикиБывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов поделился ожиданиями от матча армейцев со швейцарским «Янг Бойз» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы.
Формула-1
Райкконен подписал новый контракт с «Феррари»
Футбол
Хави: У Сери есть то, что мы называем «ДНК «Барселоны»
Футбол
Галимов рассудит «СКА-Хабаровск» и «Спартак», а Вилков – ЦСКА и «Ахмат»
Футбол
Денис Черышев: Буду стараться, чтобы попасть в сборную России на домашний чемпионат мира
все новости
Астана
Астанакалендарьстатистика
Селтик
Селтиккалендарьстатистика
Скотт Браун
Скотт Браунвсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости