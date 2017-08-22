Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Вадим Епанчинцев: Глазачеву нужно было попадать в первые две тройки, которые играют в большинстве

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев рассказал, почему было принято решение расстаться с нападающим Константином Глазачевым.

- Константина тоже знаю давно как хорошего игрока, который набирал много очков. Из двух моментов он всегда мог забить хотя бы один гол. В нашем случае ему нужно было попадать в первые две тройки, которые играют в большинстве, которые много времени проводят в неравных составах. Возможно, на его состояние повлияла серьезная травма, которая мешала ему на предсезонке полностью показать свои лучшие качества. И по результатам контрольных матчей мы приняли решение, что он не вписывается в две первые пятерки, не подходит под нашу систему игры. Это было очень серьезное решение – мы долго обсуждали его с коллегами, с руководством клуба. В итоге приняли решение, которое, к сожалению, означало, что с Константином нам придется расстаться. Но это жизнь… Такое часто происходит в хоккее со многими игроками. Я пожелал бы Константину, во-первых, здоровья, во-вторых, чтобы он нашел команду и заиграл. На сегодняшний день мы видим свои пятерки по-другому, а в третьем и четвертом звеньях ему будет сложнее, ведь там ребята выполняют черновую работу, много играют в меньшинстве. Держать же такого игрока в пятой пятерке мы не могли, - приводит слова Епанчинцева пресс-служба красно-белых.

Напомним, что «Спартак» в эти минуты встречается с «Сибирью», после первого периода счет в матче - 0:0. «Советский спорт» ведет прямую текстовую трансляцию этой игры.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кречин уволен с поста генерального менеджера «Куньлуня» в связи с серьезными просчетами в работеГенеральный менеджер «Куньлунь Ред Стар» Владимир Кречин освобожден от должности в связи с серьезными просчетами в работе, сообщает официальный сайт клуба.Геннадий Величкин: Антипин и Береглазов попросили не отдавать права на них другим клубамВице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин рассказал, что защитники Виктор Антипин и Алексей Береглазов попросили не отдавать права на них другим клубам КХЛ.Вадим Епанчинцев: Кто будет драться в «Спартаке», если потребуется? Хохлачев. Он умеетГлавный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев прокомментировал переход в стан красно-белых форварда Александра Хохлачева.КХЛ. «Сибирь» – «Спартак», «Салават Юлаев» – «Адмирал» и другие матчи. ОнлайнВсе матчи регулярного чемпионата КХЛ на сайте «Советского спорта».Вадим Епанчинцев: Любому тренеру важен результат, он на первом местеВадим Епанчинцев, который дебютирует сегодня в роли главного тренера в КХЛ, поделился ожиданиями от предстоящей первой игры сезона.
Формула-1
Райкконен подписал новый контракт с «Феррари»
Футбол
Хави: У Сери есть то, что мы называем «ДНК «Барселоны»
Футбол
Галимов рассудит «СКА-Хабаровск» и «Спартак», а Вилков – ЦСКА и «Ахмат»
Футбол
Денис Черышев: Буду стараться, чтобы попасть в сборную России на домашний чемпионат мира
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Вадим Епанчинцев
Вадим Епанчинцеввсе новости
Константин Глазачев
Константин Глазачеввсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости