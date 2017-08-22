Вадим Епанчинцев: Глазачеву нужно было попадать в первые две тройки, которые играют в большинстве

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев рассказал, почему было принято решение расстаться с нападающим Константином Глазачевым.
- Константина тоже знаю давно как хорошего
игрока, который набирал много очков. Из двух моментов он всегда мог забить хотя
бы один гол. В нашем случае ему нужно было попадать в первые две тройки,
которые играют в большинстве, которые много времени проводят в неравных
составах. Возможно, на его состояние повлияла серьезная травма, которая мешала
ему на предсезонке полностью показать свои лучшие качества. И по результатам
контрольных матчей мы приняли решение, что он не вписывается в две первые
пятерки, не подходит под нашу систему игры. Это было очень серьезное решение –
мы долго обсуждали его с коллегами, с руководством клуба. В итоге приняли
решение, которое, к сожалению, означало, что с Константином нам придется
расстаться. Но это жизнь… Такое часто происходит в хоккее со многими игроками.
Я пожелал бы Константину, во-первых, здоровья, во-вторых, чтобы он нашел
команду и заиграл. На сегодняшний день мы видим свои пятерки по-другому, а в
третьем и четвертом звеньях ему будет сложнее, ведь там ребята выполняют
черновую работу, много играют в меньшинстве. Держать же такого игрока в пятой
пятерке мы не могли, - приводит слова Епанчинцева пресс-служба красно-белых.
Напомним, что «Спартак» в эти минуты встречается с «Сибирью»,
после первого периода счет в матче - 0:0. «Советский спорт» ведет прямую
текстовую трансляцию этой игры.
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