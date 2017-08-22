Вадим Епанчинцев: Глазачеву нужно было попадать в первые две тройки, которые играют в большинстве

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев рассказал, почему было принято решение расстаться с нападающим Константином Глазачевым.

- Константина тоже знаю давно как хорошего игрока, который набирал много очков. Из двух моментов он всегда мог забить хотя бы один гол. В нашем случае ему нужно было попадать в первые две тройки, которые играют в большинстве, которые много времени проводят в неравных составах. Возможно, на его состояние повлияла серьезная травма, которая мешала ему на предсезонке полностью показать свои лучшие качества. И по результатам контрольных матчей мы приняли решение, что он не вписывается в две первые пятерки, не подходит под нашу систему игры. Это было очень серьезное решение – мы долго обсуждали его с коллегами, с руководством клуба. В итоге приняли решение, которое, к сожалению, означало, что с Константином нам придется расстаться. Но это жизнь… Такое часто происходит в хоккее со многими игроками. Я пожелал бы Константину, во-первых, здоровья, во-вторых, чтобы он нашел команду и заиграл. На сегодняшний день мы видим свои пятерки по-другому, а в третьем и четвертом звеньях ему будет сложнее, ведь там ребята выполняют черновую работу, много играют в меньшинстве. Держать же такого игрока в пятой пятерке мы не могли, - приводит слова Епанчинцева пресс-служба красно-белых.

Напомним, что «Спартак» в эти минуты встречается с «Сибирью», после первого периода счет в матче - 0:0. «Советский спорт» ведет прямую текстовую трансляцию этой игры.