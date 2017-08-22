Денис Черышев: Буду стараться, чтобы попасть в сборную России на домашний чемпионат мира

Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев рассказал о планах на будущее, отметив, что хотел бы отправиться в составе сборной России на домашний чемпионат мира в 2018 году.

«Наверное, любому футболисту хотелось бы попасть на чемпионат мира, а тем более если турнир будет проводиться в его родной стране, в домашних условиях. Поэтому я буду стараться, чтобы попасть в сборную России. Для этого надо вернуться в основной состав, заиграть в испанском чемпионате. Тогда и тренеры сборной смогут обратить на меня внимание.

Нынешним летом звонков из сборной не было, но это нормальное явление. Станислав Саламович был занят подготовкой того состава сборной, кто в строю, а я был травмирован. На днях появилась информация, что я включен Черчесовым в расширенный состав национальной команды для участия в учебно-тренировочном сборе и контрольной игре с московским «Динамо». К сожалению, из-за травмы в окончательный состав сборной я не попал.

Я слежу за положением дел в российских клубах: допустим, каких футболистов подписывает «Зенит», кто ушел и кто пришел в «Спартак» и ЦСКА, какие изменения происходят в тренерских штабах ведущих российских команд. Во время сезона смотрю матчи премьер-лиги по телевизору, поэтому, можно сказать, в курсе основных российских футбольных событий. Но за российским чемпионатом наблюдаю, как говорится, только со стороны.

Не исключаю, что в какой-то момент может появиться интересное предложение от клубов другого чемпионата. Но сейчас для меня первостепенно сосредоточиться на своей нынешней команде – «Вильярреал», с которой летом прошлого года был подписан пятилетний контракт.

Хочется побыстрее вернуться в строй и приносить пользу клубу, напомнить о себе. Думаю, мне придется пропустить два-три тура чемпионата, а в сентябре, надеюсь, тренерский штаб начнет включать меня в заявку», – цитирует игрока «Патриоты Нижнего».