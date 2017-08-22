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Галимов рассудит «СКА-Хабаровск» и «Спартак», а Вилков – ЦСКА и «Ахмат»

Источник:  РФСКомментарии

Официальный сайт РФС объявил имена арбитров, которые будут работать на матчах 8-го тура РФПЛ. 

25 августа (пятница)

20:00 «Анжи» – «Уфа»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

26 августа (суббота)

15:00 «Арсенал» – «Амкар»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

17:30 «Рубин» – «Тосно»: судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Андрей Глот (Ярославль), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Сергей Чебан (Москва); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

20:00 «Локомотив» – «Урал»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

27 августа (воскресенье)

11:00 «СКА-Хабаровск» – «Спартак»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Антон Фролов (Москва); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

17:30 ЦСКА – «Ахмат»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

20:00 «Зенит» – «Ростов»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

20:00 «Краснодар» – «Динамо»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Николай Богач (Люберцы); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор – Александр Гвардис (Калининград). 

Напомним, после семи туров в турнирной таблице РФПЛ лидирует «Зенит», набравший 19 очков. На три очка от петербуржцев отстает «Локомотив». Третьим идет «Ростов», имеющий в активе 14 очков. Зону еврокубков замыкают ЦСКА (13 очков) и «Краснодар» (12). 

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