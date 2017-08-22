Вадим Епанчинцев: Кто будет драться в «Спартаке», если потребуется? Хохлачев. Он умеет

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев прокомментировал переход в стан красно-белых форварда Александра Хохлачева.

– Ему тоже предстоит многое доказывать… Он получал мало игрового времени в СКА практически весь год – сыграл только 25 игр в чемпионате. Свой потенциал до конца не реализовал. Сейчас у него будет такая возможность – посмотрим, как он ей воспользуется. Александр в таком возрасте, когда нужно доказывать свою состоятельность в хоккее, свою результативную игру. Думаю, Хохлачев поможет нам. Я разговаривал с его агентом: Саша доволен своим переходом. По крайней мере в первое время он точно получит много игрового времени, а что будет дальше – покажет игра.

Кто будет драться в «Спартаке», если потребуется? Хохлачев. Он умеет.

– Будь ваша воля, вы взяли тафгая бы в команду или вы считаете эту профессию в современном хоккее бессмысленной?

– Тафгай тафгаю рознь. Если это хороший тафгай, который умеет и играть, и драться, то, естественно, любой тренер не отказался бы от такого хоккеиста. Но на данный момент, особенно с таким подходом к судейству, тафгаям в Лиге будет тяжело. Я - за, когда они бьются между собой, я за зрелищность, чтобы народ с удовольствием смотрел хоккей. Когда тафгаи дерутся для зрителей, которые пришли на хоккей – это, можно сказать, шоу. Это можно приветствовать. Ну а драться для того, чтобы защитить свою команду – у нас в «Спартаке» каждый может это сделать, - приводит слова Епанчинцева пресс-служба красно-белых.

Напомним, что «Спартак» в эти минуты встречается с «Сибирью», после первого периода счет в матче - 0:0. «Советский спорт» ведет прямую текстовую трансляцию этой игры.