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Хави: У Сери есть то, что мы называем «ДНК «Барселоны»

Источник:  Goal.comКомментарии

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави высказался об игре полузащитника «Ниццы» Жана-Микаэля Сери, которым интересуются каталонцы.

«Когда мне сказали, что игрока «Ниццы» называют «африканским Хави», я стал следить за ним пристально. Я просмотрел его матчи и тонну видео. Я не знал о нем и был просто очарован. Непривычно видеть такой талант в полузащите: короткие передачи, длинные передачи, тактическое мышление, дальний удар, личные качества, организация игры и этот сказочный последний пас. Это просто мама мия!

У него все получится в «Барселоне». Он может играть на любой позиции в центре поля. Он фантастический игрок. Без сомнения можно сказать, что у него есть то, что мы называем «ДНК «Барселоны», – приводит Goal.com слова Хави.

Отметим, что за переход 26-летнего Сери «Ницца» требует 34 миллиона фунтов стерлингов.

В минувшем сезоне Сери забил семь голов и сделал десять голевых передач в 34 матчах лиги 1.

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