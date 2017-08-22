Федор Чалов: ЦСКА нечего бояться в матче с «Янг Бойз»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов перед ответной игрой против швейцарского «Янг Бойз» ответил на вопросы журналистов.

- Весной вы ярко играли, забивали. Почему сейчас нет голов?

- Не могу сказать. Выкладываюсь также, как и весной. И буду продолжать это делать. Уверен, тогда голы придут. Кстати, Васин и Щенников сказали, что забьют перед одним из матчей. И забили. Надеюсь, тоже получится.

- Георгий Щенников сейчас один из лучших бомбардиров команды. Подкалываете его по этому поводу?

- Нет, конечно. Очень рады за него. Это были очень нужные голы для команды.

- Как оцениваете первую игру с «Янг Бойз»?

- Она получилась очень тяжелой. «Янг Бойз» хорошо играл на контратаках. Было непросто играть на искусственном поле. Но самое главное, что мы добились нужного результата. Надеюсь, получится и в ответной игре удержать преимущество.

- В чем разница между РФПЛ и Лигой чемпионов?

- В Лиге чемпионов лучшие турниры, лучшие команды. И хочется проявить себя соответствующе. Показать, на что способен.

- ЦСКА победил в гостях 1:0. Чего вам бояться в ответной игре?

- Нечего. Мы готовы на все сто процентов. Восстановились после игры с «Уралом», готовы побеждать.