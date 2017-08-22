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Денис «seized» Костин: Я думаю, что s1mple может играть не хуже GuardiaN в его лучшие годы

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Игрок Natus Vincere Денис «seized» Костин в интервью Cybersport.ru высказался о возвращении Даниила «Zeus» Тесленко в Na’Vi, поделился мнением о новом тренере Михаиле «Kane» Благине, а также рассказал о своих эмоциях после того, как организация выставила его на трансфер.

«Мы получили то, чего нам не хватало — крутого капитана. Я думаю, что s1mple может играть не хуже GuardiaN в его лучшие годы, только ему нужно время для адаптации, чтобы стать основным снайпером. Теперь от него зависит еще больше, чем раньше. Думаю, всё будет хорошо.

Могу сказать, что более трудолюбивых людей, чем он [Kane], я не видел. Он настоящий профессионал своего дела, а также классный человек, на которого можно было положиться в любой ситуации и довериться. Как тренеру ему еще нужно набираться игрового опыта, но он идёт по правильному пути и я уверен, что через какое-то время он будет одним из лучших в своём деле.

В тот момент я испытал практически все эмоции, но я очень рад, что в итоге всё сложилось именно так и у меня появился второй шанс. Предложения от команд были. Планировал играть в составе OpTic с Адамом «friberg» Фрибергом, Алекси «allu» Ялли, Эмилем «Magisk» Рейфом».

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