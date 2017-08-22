Нико Росберг: Сейчас у меня в жизни период открытий

Бывший пилот «Мерседеса» Нико Росберг рассказал, чем он занимается после завершения карьеры.

«Сейчас у меня в жизни период открытий. Гонки всегда будут частью моей жизни, я буду открыт для новых возможностей – не обязательно завтра, это может случиться даже спустя десять лет», - цитирует Росберга Autosport.

Напомним, в прошлом сезоне Росберг завоевал чемпионский титул.