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Нико Росберг: Сейчас у меня в жизни период открытий

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Бывший пилот «Мерседеса» Нико Росберг рассказал, чем он занимается после завершения карьеры.

«Сейчас у меня в жизни период открытий. Гонки всегда будут частью моей жизни, я буду открыт для новых возможностей – не обязательно завтра, это может случиться даже спустя десять лет», - цитирует Росберга Autosport.

Напомним, в прошлом сезоне Росберг завоевал чемпионский титул.

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