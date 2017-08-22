Нико Росберг: Сейчас у меня в жизни период открытий
Источник: Autosport.com.ruКомментарии
Бывший пилот «Мерседеса» Нико Росберг рассказал, чем
он занимается после завершения карьеры.
«Сейчас у меня в жизни
период открытий. Гонки всегда будут частью моей жизни, я буду открыт для новых
возможностей – не обязательно завтра, это может случиться даже спустя десять
лет», - цитирует Росберга Autosport.
Напомним, в прошлом сезоне
Росберг завоевал чемпионский титул.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически