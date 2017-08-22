Власов проиграл в первой схватке чемпионата мира в Париже
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Россиянин Роман Власов уступил на чемпионате мира в Париже Эльвину Мурсалиеву из Азербайджана в рамках первой схватки по греко-римской борьбе.
Спортсмены встречались в новой для себя весовой категории (до 80 кг).
Отметим, что накануне команда из РФ выиграла серебряные медали турнира.
Добавим, что Власов является чемпионом ОИ-2016 в Рио-Де-Жанейро.
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