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Власов проиграл в первой схватке чемпионата мира в Париже

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянин Роман Власов уступил на чемпионате мира в Париже Эльвину Мурсалиеву из Азербайджана в рамках первой схватки по греко-римской борьбе.

Спортсмены встречались в новой для себя весовой категории (до 80 кг).

Отметим, что накануне команда из РФ выиграла серебряные медали турнира.

Добавим, что Власов является чемпионом ОИ-2016 в Рио-Де-Жанейро. 

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