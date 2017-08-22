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Виктор Гончаренко: В чем разница между РФПЛ и Лигой чемпионов? В Европе любят и умеют играть в позиционном нападении

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко - о предстоящем матче против «Янг Бойз». 

- Матч против «Янг Бойз» был самым сложным в сезоне? ЦСКА еще никто так не прижимал к воротам.
- Это к слову и о разнице чемпионата России и Лиге чемпионов. Нам действительно пришлось хорошо поработать в обороне. Особенно во втором тайме. Надо понимать, что в Лиге чемпионов встречаются команды, обладающие психологией победителя. Здесь команды любят и умеют играть в позиционном нападении, много прессингуют соперника на чужой половине поля. Поэтому, конечно, мы довольны тем результатом. И ни в коем случае не думаем, что надо только удержать преимущество. Наша задача – усилить атаку.

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