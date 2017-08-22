Тото Вольфф: Предположительно трасса в Спа подходит «Мерседесу»

Босс «Мерседеса» Тото Вольфф высказался о перспективах команды на 12-м этапе чемпионата мира Гран-при Бельгии на трассе «Спа-Франкоршам».

«Люди предполагают, что трасса в Спа должно подходить нашему автомобилю, потому что там аэродинамическая эффективность чрезвычайно важна, – приводит Motorsport.com слова Вольффа. – Но предположения опасны. Мы уже много раз видели в этом сезоне, что форма может изменяться от одного уик-энда к другому.

Поэтому мы не будем делать никаких предположений, а просто станем выполнять все пункты в нашем списке дел и постараемся сделать работу как можно лучше, чтобы обеспечить себе максимальный потенциал в борьбе за очки.

Мотивация и решительность на базе сейчас больше, чем когда-либо. Венгрия показала силу нашей команды – и мы намерены использовать вторую половину этого сезона, чтобы доказать наличие этой силы».

Напомним, после 11 этапов «Мерседес» лидирует в Кубке конструкторов, опережая «Феррари» на 39 очков. При этом на первом месте в общем зачете остается пилот «Скудерии» Себастьян Феттель.

Гонка Гран-при Бельгии пройдет 27 августа.