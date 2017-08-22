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Россия опустилась на шестое место в медальном зачете Универсиады, пропустив Украину на пятую позицию

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Тайбэе (Тайвань) продолжается Всемирная летняя Универсиада. Сборная России находится на шестом месте в неофициальном медальном зачете.

У сборной России четыре бронзовых медали, восемь серебряных и 13 бронзовых. По сравнению с предыдущим игровым днем россияне опустились на одну позицию, уступив место в топ-5 сборной Украины.

Лидирует Южная Корея, на втором месте сборная Японии, на третьем – сборная Тайваня. Четвертой идет команда КНДР.

Всемирная летняя Универсиада. Тайбэй (Тайвань)

Неофициальный медальный зачет (золото, серебро, бронза)

1. Южная Корея (10-7-10)

2. Япония (8-8-10)

3. Тайвань (7-11-3)

4. КНДР (6-3-1)

5. Украина (5-3-4)

6. Россия (4-8-13)

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