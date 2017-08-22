Россия опустилась на шестое место в медальном зачете Универсиады, пропустив Украину на пятую позицию
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Тайбэе (Тайвань)
продолжается Всемирная летняя Универсиада. Сборная России находится на шестом
месте в неофициальном медальном зачете.
У сборной России четыре
бронзовых медали, восемь серебряных и 13 бронзовых. По сравнению с предыдущим
игровым днем россияне опустились на одну позицию, уступив место в топ-5 сборной
Украины.
Лидирует Южная Корея, на
втором месте сборная Японии, на третьем – сборная Тайваня. Четвертой идет
команда КНДР.
Всемирная летняя Универсиада.
Тайбэй (Тайвань)
Неофициальный медальный
зачет (золото, серебро, бронза)
1. Южная Корея (10-7-10)
2. Япония (8-8-10)
3. Тайвань (7-11-3)
4. КНДР (6-3-1)
5. Украина (5-3-4)
6. Россия (4-8-13)
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