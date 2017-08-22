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Геннадий Величкин: Антипин и Береглазов попросили не отдавать права на них другим клубам

Источник:  ТАССКомментарии

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин рассказал, что защитники Виктор Антипин и Алексей Береглазов попросили не отдавать права на них другим клубам КХЛ.

- Стопроцентных замен ушедшим игрокам быть не может. Это жизненная ситуация – мы вырастили ребят, мы горды, что они уехали в лучшую лигу мира. И Витя Антипин, и Леша Береглазов подошли ко мне на прощании с командой и сказали: «Геннадий Иванович, только права на нас, пожалуйста, не передавайте. Это было приятно слышать, на том и решили, что никаких прав никому передавать не будем, – передает слова Величкина ТАСС.

Напомним, что Береглазов на правах свободного агента подписал контракт с клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», а Антипин подписал однолетний  контракт новичка с «Баффало Сэйбрз».

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