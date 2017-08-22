Кречин уволен с поста генерального менеджера «Куньлуня» в связи с серьезными просчетами в работе
Источник: ХК «Куньлунь Ред Стар»Комментарии
Генеральный менеджер «Куньлунь
Ред Стар» Владимир Кречин освобожден от должности в связи с серьезными
просчетами в работе, сообщает официальный сайт клуба.
Обязанности генерального менеджера возложены на главного тренера команды канадца Майка Кинэна.
Напомним, 42-летний Кречин вошел в руководство клуба из Пекина летом 2016 года. До этого он занимал пост генерального директора «Крыльев Советов». С 2010 по 2014 годы Кречин работал в «Тракторе».
В своем дебютном сезоне в КХЛ «Куньлунь Ред Стар» под руководством Владимира Юрзинова-младшего занял восьмое место в Восточной конференции КХЛ и в первом раунде плей-офф проиграл в пяти матчах серию с «Металлургом» (Магнитогорск).
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