Кречин уволен с поста генерального менеджера «Куньлуня» в связи с серьезными просчетами в работе

Генеральный менеджер «Куньлунь Ред Стар» Владимир Кречин освобожден от должности в связи с серьезными просчетами в работе, сообщает официальный сайт клуба.

Обязанности генерального менеджера возложены на главного тренера команды канадца Майка Кинэна.

Напомним, 42-летний Кречин вошел в руководство клуба из Пекина летом 2016 года. До этого он занимал пост генерального директора «Крыльев Советов». С 2010 по 2014 годы Кречин работал в «Тракторе».

В своем дебютном сезоне в КХЛ «Куньлунь Ред Стар» под руководством Владимира Юрзинова-младшего занял восьмое место в Восточной конференции КХЛ и в первом раунде плей-офф проиграл в пяти матчах серию с «Металлургом» (Магнитогорск).