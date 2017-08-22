«Челси» ведет переговоры о переходе бывшего игрока «Манчестер Юнайтед»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Хавбек «Лестера» Дэнни Дринкуотер может сменить клубную прописку этим летом.
Как сообщает Daily Mirror, на игрока «лис» претендует действующий чемпион страны. Отмечается, что «Лестер» уже успел отвергнуть предложение «Челси» в размере 25-ти млн фунтов. Переговоры продолжаются.
Дринкуотер 3 года выступал за основной состав «Манчестер Юнайтед» (с 2009 по 2012 гг.).
Добавим, что 27-летний футболист оценивается в 9 млн евро, а его контракт рассчитан до 2021 года.
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