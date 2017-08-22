Алексей Игонин: Если в основе семеро аргентинцев, мы не сможем говорить, что это «Зенит»

Экс-капитан «Зенита» Алексей Игонин - о пользе лимита.

- Пока новички-аргентинцы «Зенита», как говорит молодежь, не рвут танцпол. Что скажете?

- Когда-то «Зенит» подписал Халка и Витселя, которые на фоне чемпионата России выглядели звездами. Но где же найти таких же звездных, и при этом молодых, перспективных, которые еще и хотели бы ехать в Россию и еще стоили реальных денег? Не все так просто.

- Но у аргентинцев есть очевидные плюсы: они молодые, голодные, с горящими глазами…

- Именно. Теперь возникает вопрос, как их расставить? Меня не очень радует ситуация, когда в основе выйдут семеро аргентинцев. Мы тогда не сможем кричать во всю, что это питерский «Зенит»…