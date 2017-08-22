Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Алексей Игонин: Если в основе семеро аргентинцев, мы не сможем говорить, что это «Зенит»

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-капитан «Зенита» Алексей Игонин - о пользе лимита.  

- Пока новички-аргентинцы «Зенита», как говорит молодежь, не рвут танцпол. Что скажете?

- Когда-то «Зенит» подписал Халка и Витселя, которые на фоне чемпионата России выглядели звездами. Но где же найти таких же звездных, и при этом молодых, перспективных, которые еще и хотели бы ехать в Россию и еще стоили реальных денег? Не все так просто. 

- Но у аргентинцев есть очевидные плюсы: они молодые, голодные, с горящими глазами…

- Именно. Теперь возникает вопрос, как их расставить? Меня не очень радует ситуация, когда в основе выйдут семеро аргентинцев. Мы тогда не сможем кричать во всю, что это питерский «Зенит»…

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Алексей Игонин: Шансы «Зенита» на чемпионство выше, чем у конкурентовЭкс-капитан «Зенита» Алексей Игонин – о том, почему питерский клуб сейчас имеет преимущество перед конкурентами.Алексей Игонин: Вы звоните в Питер по поводу «Спартака»? Нам он до лампочкиАлексей Игонин: Вы звоните в Питер по поводу «Спартака»? Нам он до лампочкиЭкс-капитан «Зенита» Алексей Игонин – о питерского клубе, втором туре РФПЛ и «Спартаке».Алексей Игонин: Кокорина поставили в условия, что он вынужден выкладываться на все стоЭкс-капитан «Зенита» Алексей Игонин – об игре «Зенита».Алексей Игонин: Дзюба забьет за «Спартак» четыре «Зениту», и фанаты его простятАлексей Игонин: Дзюба забьет за «Спартак» четыре «Зениту», и фанаты его простятЭкс-капитан «Зенита» о нынешних переменах в команде и судьбе Смолова.Алексей Игонин: Кубок конфедераций стал настоящим футбольным праздникомБывший капитан «Зенита» Алексей Игонин высоко оценил организацию матчей Кубка конфедераций в Петербурге.
Формула-1
Райкконен подписал новый контракт с «Феррари»
Футбол
Хави: У Сери есть то, что мы называем «ДНК «Барселоны»
Футбол
Галимов рассудит «СКА-Хабаровск» и «Спартак», а Вилков – ЦСКА и «Ахмат»
Футбол
Денис Черышев: Буду стараться, чтобы попасть в сборную России на домашний чемпионат мира
все новости
Алексей Игонин
Алексей Игонинвсе новости