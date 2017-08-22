Алексей Игонин: Если в основе семеро аргентинцев, мы не сможем говорить, что это «Зенит»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Экс-капитан «Зенита» Алексей Игонин - о пользе лимита.
- Пока новички-аргентинцы «Зенита», как говорит молодежь, не рвут танцпол. Что скажете?
- Когда-то «Зенит» подписал Халка и Витселя, которые на фоне чемпионата России выглядели звездами. Но где же найти таких же звездных, и при этом молодых, перспективных, которые еще и хотели бы ехать в Россию и еще стоили реальных денег? Не все так просто.
- Но у аргентинцев есть очевидные плюсы: они молодые, голодные, с горящими глазами…
- Именно. Теперь возникает вопрос, как их расставить? Меня не очень радует ситуация, когда в основе выйдут семеро аргентинцев. Мы тогда не сможем кричать во всю, что это питерский «Зенит»…
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