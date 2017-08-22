Игорь Есмантович: У ЦСКА пять с половиной равноценных звеньев
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Президент ЦСКА Игорь
Есмантович заявил, что не видит проблемы в том, что ряду игроков команды не
нашлось места в составе в матче открытия против СКА.
- Не станет никакой проблемой, я ничего особенного в этом не вижу, есть регламент. Мы работаем в рамках регламента. У нас пять с половиной равноценных звеньев. Конечно, кто-то будет играть, какое-то количество ребят не будет играть. Сезон длинный, - передает слова Есмантовича «Р-Спорт».
Напомним, что в
матче открытия сезона КХЛ ЦСКА уступил СКА со счетом 2:4.
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