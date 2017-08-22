Игорь Есмантович: У ЦСКА пять с половиной равноценных звеньев

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что не видит проблемы в том, что ряду игроков команды не нашлось места в составе в матче открытия против СКА.

- Не станет никакой проблемой, я ничего особенного в этом не вижу, есть регламент. Мы работаем в рамках регламента. У нас пять с половиной равноценных звеньев. Конечно, кто-то будет играть, какое-то количество ребят не будет играть. Сезон длинный, - передает слова Есмантовича «Р-Спорт».

Напомним, что в матче открытия сезона КХЛ ЦСКА уступил СКА со счетом 2:4.

