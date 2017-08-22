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Женская сборная России обыграла Великобританию и вышла в четвертьфинал футбольного турнира Универсиады

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Тайбэе (Тайвань) продолжается Всемирная летняя Универсиада. На женском футбольном турнире сборная России обыграла сборную Великобритании.

Матч второго тура в группе D завершился победой россиян со счетом 2:1. В составе победителей отличились Маргарита Черномырдина и Екатерина Пантюхина. У британок забила Джорджия Эванс.

Таким образом, сборная России вышла в 1/4 финала турнира. 24 августа россиянки сыграют с командой Южной Кореи.

Всемирная летняя Универсиада. Тайбэй (Тайвань)

Футбол. Женщины

Групповой раунд

Группа D

2-й тур

Россия – Великобритания – 2:1

Голы: Черномырдина, 54, Пантюхина, 75 – Эванс, 64

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