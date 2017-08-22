Женская сборная России обыграла Великобританию и вышла в четвертьфинал футбольного турнира Универсиады
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Тайбэе (Тайвань)
продолжается Всемирная летняя Универсиада. На женском футбольном турнире сборная
России обыграла сборную Великобритании.
Матч второго
тура в группе D завершился победой россиян со счетом 2:1. В
составе победителей отличились Маргарита Черномырдина и Екатерина Пантюхина. У
британок забила Джорджия Эванс.
Таким образом,
сборная России вышла в 1/4 финала турнира. 24 августа россиянки сыграют с
командой Южной Кореи.
Всемирная летняя Универсиада. Тайбэй (Тайвань)
Футбол. Женщины
Групповой раунд
Группа D
2-й тур
Россия –
Великобритания – 2:1
Голы: Черномырдина, 54, Пантюхина, 75 – Эванс, 64
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