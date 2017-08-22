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Стадион «Санкт-Петербург» перейдет под управление «Зенита» до конца года

Источник:  ТАССКомментарии

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал, когда клуб получит в собственность новый стадион в Петербурге.

– Думаю, к концу календарного года стадион перейдет в управление «Зениту». Должно быть подписано концессионное соглашение, после этого будет период передачи, который не короткий. Посмотрим, как будет, потому что это сложный процесс, – приводит слова Фурсенко ТАСС.

Напомним, стадион «Санкт-Петербург» строился с 2007 по 2017 год. Первый официальный матч на стадионе состоялся в апреле-2017 года. Им стала встреча РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом».

В июне арена приняла матчи Кубка конфедераций-2017. Летом 2018 года на ней пройдут встречи чемпионата мира, а в 2020 году – чемпионата Европы.

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