Стадион «Санкт-Петербург» перейдет под управление «Зенита» до конца года
Источник: ТАССКомментарии
Президент «Зенита»
Сергей Фурсенко рассказал, когда клуб получит в собственность новый стадион в
Петербурге.
– Думаю, к концу календарного года стадион перейдет в
управление «Зениту». Должно быть подписано концессионное соглашение,
после этого будет период передачи, который не короткий. Посмотрим, как будет,
потому что это сложный процесс, – приводит слова Фурсенко ТАСС.
Напомним, стадион «Санкт-Петербург» строился с 2007 по 2017
год. Первый официальный матч на стадионе состоялся в апреле-2017 года. Им стала
встреча РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом».
В июне арена приняла матчи Кубка конфедераций-2017. Летом
2018 года на ней пройдут встречи чемпионата мира, а в 2020 году –
чемпионата Европы.
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