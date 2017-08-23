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Официально: Ригони перешел в «Зенит»

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Полузащитник «Индепендьенте» Эмилиано Ригони стал игроком «Зенита», сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Контракт с 24-летним аргентинцем заключен на четыре года.

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Напомним, Ригони выступал за «Индепендьенте», в составе которого провел 47 матчей и забил 13 голов, с 2016 года. Ранее в «Зенит» перешли аргентинцы Эмануэль Маммана, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер и Себастьян Дриусси.

Петербуржцы после семи туров с 19 очками возглавляют турнирную таблицу РФПЛ.

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