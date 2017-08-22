Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Лука Джорджевич – о победе над «Ахматом»: Каждому клубу трудно играть с таким соперником

Источник:  ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии

Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич пообщался с клубной пресс-службой после победы над «Ахматом» в 7-м туре РФПЛ (2:1).

«Эмоций много. Мы выиграли на выезде у соперника, с которым трудно играть каждому клубу. Молодцы все наши футболисты, все боролись до конца. Мы показали, что «Арсенал» – хорошая команда. Все мысли были о победе. Понимали, что можем в Грозном зацепиться за очки, чувствовали уверенность. Мыслей о том, когда мы прилетели, в какой гостинице легли поспать и прочее, не было. Главным было показать себя на поле. 

Фактор нереализованных моментов в прошлых играх чуть-чуть давил. Я старался этого не показывать на поле, старался хладнокровно использовать моменты. Если видел партнера на поле, то старался не жадничать. Доволен, что забил. Еще больше рад победе. Постараемся продолжить в этом ключе.

Что касается гола, то была отличная подача от Анри Хагуша. Старался хорошо исполнить удар. Получилось. Мяч полетел именно туда, куда я хотел», – цитирует игрока клубная пресс-служба.

Матч

Ахмат - Арсенал - 1:2 (0:1)

Голы

Ткачёв 31 (0:1). Садаев 75 (1:1). Джорджевич 76 (1:2).

Состав

Ахмат: Гудиев, Сампайо (Раванелли, 72), Родолфо (Садаев, 46), Семёнов, Анхель, Мохаммади, Иванов, Швец, Митришев, Ахъядов (Бериша, 46), Жаба

Арсенал: Габулов, Альварес, Комбаров, Сунзу, Беляев, Горбатенко, Ткачёв (Хагуш, 74), Чаушич, Боурчану, Максимов (Денисов, 89), Джорджевич (Расич, 78)

Незабитые пенальти

Жаба (Ахмат), 70

Предупреждения:

Швец, 55 - Джорджевич, 77; Альварес, 83

Место и дата

21 августа 20:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Василий Уткин: Для Кокорина 15 мячей за сезон будет успехомРоссийский комментатор Василий Уткин высказался об игре нападающего «Зенита» Александра Кокорина.«Зенит» может усилиться еще одним аргентинцем«Зенит» интересуется полузащитником «Индепендьенте» Эсекьелем Барко. Об этом сообщает «Евро-футбол.ру».Джано вызван в сборную Грузии на матчи с Ирландией и АвстриейПолузащитник «Спартака» Джано Ананидзе вызван в сборную Грузии на матчи отборочного турнира чемпионата мира.Стадион «Санкт-Петербург» перейдет под управление «Зенита» до конца годаПрезидент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал, когда клуб получит в собственность новый стадион в Петербурге.Галимов рассудит «СКА-Хабаровск» и «Спартак», а Вилков – ЦСКА и «Ахмат»Официальный сайт РФС объявил имена арбитров, которые будут работать на матчах 8-го тура РФПЛ.
Футбол
«Барселона» после неудачи с трансфером Коутиньо попытается подписать Ди Марию
Футбол
Виктор Гончаренко: Оланаре изначально неправильно вступал в единоборства в матче против «Янг Бойз»
Футбол
Хосеп Гвардиола: Не исключаю, что кто-то выкупит контракт Месси за 300 миллионов
Футбол
Лука Джорджевич – о победе над «Ахматом»: Каждому клубу трудно играть с таким соперником
все новости
Ахмат
Ахматкалендарьстатистика
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Лука Джорджевич
Лука Джорджевичвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости