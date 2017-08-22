Лука Джорджевич – о победе над «Ахматом»: Каждому клубу трудно играть с таким соперником

Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич пообщался с клубной пресс-службой после победы над «Ахматом» в 7-м туре РФПЛ (2:1).

«Эмоций много. Мы выиграли на выезде у соперника, с которым трудно играть каждому клубу. Молодцы все наши футболисты, все боролись до конца. Мы показали, что «Арсенал» – хорошая команда. Все мысли были о победе. Понимали, что можем в Грозном зацепиться за очки, чувствовали уверенность. Мыслей о том, когда мы прилетели, в какой гостинице легли поспать и прочее, не было. Главным было показать себя на поле.

Фактор нереализованных моментов в прошлых играх чуть-чуть давил. Я старался этого не показывать на поле, старался хладнокровно использовать моменты. Если видел партнера на поле, то старался не жадничать. Доволен, что забил. Еще больше рад победе. Постараемся продолжить в этом ключе.

Что касается гола, то была отличная подача от Анри Хагуша. Старался хорошо исполнить удар. Получилось. Мяч полетел именно туда, куда я хотел», – цитирует игрока клубная пресс-служба.