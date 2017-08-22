Хосеп Гвардиола: Не исключаю, что кто-то выкупит контракт Месси за 300 миллионов
Источник: Football EspanaКомментарии
Главный тренер
«Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола допустил, что форвард «Барселоны» Лионель
Месси может быть выкуплен за 300 миллионов евро.
«Выкуп
контракта Месси? Я не знаю. Кто-то может это сделать, если у него есть деньги и
желание потратить их именно так. Это может случиться. Кто знает?», - цитирует
Гвардиолу Football Espana.
Напомним, ранее сообщалось, что именно «Манчестер
Сити» готов заплатить за игрока 300 миллионов евро. В
текущем сезоне 30-летний Лионель Месси провел три матча за «Барселону» и забил
один мяч.
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