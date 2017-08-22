Хосеп Гвардиола: Не исключаю, что кто-то выкупит контракт Месси за 300 миллионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола допустил, что форвард «Барселоны» Лионель Месси может быть выкуплен за 300 миллионов евро.

«Выкуп контракта Месси? Я не знаю. Кто-то может это сделать, если у него есть деньги и желание потратить их именно так. Это может случиться. Кто знает?», - цитирует Гвардиолу Football Espana.

Напомним, ранее сообщалось, что именно «Манчестер Сити» готов заплатить за игрока 300 миллионов евро. В текущем сезоне 30-летний Лионель Месси провел три матча за «Барселону» и забил один мяч.